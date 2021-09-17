الأهلي والفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة الأهلي أمام الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة..

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الأهلي 1 × 1 الفتح

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

40' عمر السومة يهدر فرصة هدف محقق للأهلي بعد عرضية رائعة من نداو له ارتدت من الحارس ولكن تسديدته أتت في الدفاع.

32' هدوء في المباراة واستحواذ أكبر للفتح ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

25' تراجع غير مبرر للأهلي، إن استمرت الأوضاع هكذا فالفتح أقرب لإحراز هدف التقدم.

23' بن دبكة كاد أن يحرز الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة بحرية شديدة في منطقة الجزاء وسددها لكنها أتت خارج المرمى بأمتار قليلة.

19' جوووووووووووووووووووول! البريكان يضع التعادل سريعًا للفتح بعد تسديدة ارتطمت في القائم وارتدت له ووضعها برأسه في الشباك.

14' جووووووووووووووووووول! أليوسكي يحول الكرة هذه المرة إلى الشباك ويتقدم للأهلي.

13' حكم المباراة يعيد ركلة الجزاء بعد تدخل تقنية الفيديو بحجة أن حارس المرمى خرج من على خط المرمى.

12' أليوسكي يهدر ركلة الجزاء! تسديدته على يمين حارس الفتح الذي تألق وزاد عن مرماه بنجاح.

11' حكم المباراة يحتسب ركلة جاء للأهلي بعد عرقلة باولينيو داخل منطقة الجزاء.

9' كيف ضاعت الكرة؟ عرضية من باولينيو أتت في العارضة ثم وصلت إلى عبد الرحمن غريب والمرمى مفتوح أمامه لكنه سددها بصورة غريبة خارج الملعب.

5' حتى الآن السيطرة واضحة للأهلي ولكن من دون خطورة تذكر.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي

تشكيل الفتح

🗒️| تشكيلة الفتح في مواجهة الأهلي الليلة.#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/mFKjOTDwIY — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 17, 2021

أما نادي الفتح فانطلاقته مميزة في الموسم الجديد، حيث فاز في مباراتين على الشباب والباطن، وتعادل في واحدة ضد الفيحاء وخسر مباراته الافتتاحية ضد الرائد، ليصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.

لم يفز النادي الأهلي هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تعادل في مبارياته الأربع الأولى مع الفيصلي والحزم وضمك والتعاون على التوالي، ليحتل بذلك المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.