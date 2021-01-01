المفاوضات، مثله الأعلى، مونديال الأندية وبدايته .. بواليا يتحدث بعد انضمامه للأهلي

مهاجم الأهلي الجديد في حوار شيق

أكد والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد سعادته وفخره الكبير بارتداء قميص نادي القرن في أفريقيا، مشيرًا إلى شوقه الكبير للعب مع الفريق في كأس العالم للأندية وموجهًا شكره لفريقه السابق "الجونة" على منحه تلك الفرصة.

بطل الثلاثية في الموسم الماضي كان قد أعلن تعاقده مع المهاجم الزامبي قبل يومين بعد فشله في ضم جاستون سيرينو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

صاحب الـ25 عامًا أجرى حوارًا مطولًا مع الموقع الرسمي للأهلي، بدأه بالتأكيد على جاهزيته بدء تحديه الجديد مع القلعة الحمراء ومعربًا عن سعادته بالعمل تحت قيادة بيتسو موسيماني.

بواليا: فخور بارتداء قميص الأهلي

مضيفًا كما نقل موقع الأهلي الرسمي "مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في القارة الإفريقية فهو أمر يدعو إلى الفخر، وبكل تأكيد ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمني النجاح في خطوتي الجديدة مع عملاق القارة السمراء"

المزيد من الفرق

"المفاوضات سارت بشكل أكثر من رائع مع مسئولي الأهلي، والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، وانتهت بتوقيعي وإعلان ارتداء قميص النادي الأهلي. تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية لكن رغبتي في الانضمام إلى النادي الأهلي دفعتني للموافقة على عرضه، وإبلاغ نادي الجونة برغبتي في التواجد داخل صفوف نادي القرن"

"أنا جاهز تماما لبدء رحلتي مع النادي الأهلي، ومتحمس للغاية لهذه التجربة الجديدة التي أرى أنها الأهم في مسيرتي الكروية، وانتظر دعم الجميع من أجل تقديم نفسي بشكل جيد مع الأهلي".

المهاجم المولود في زامبيا شدد على إدراكه التام لحجم الضغوطات التي تنتظره في الأهلي، مشيرًا إلى أن النجاح في نادٍ بحجم الأهلي وشعبيته الجارفة يحتاج جهدًا كبيرًا وليس سهلًا أبدًا".

لاعبنا الجديد والتر بواليا داخل ملعب مختار التتش للمرة الأولي 🆕🦅#BwalyaIsRed🔴 pic.twitter.com/JUQLidatWn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 3, 2021

بواليا: متشوق للعب في مونديال الأندية، وتتويج الأهلي بالثلاثية منطقي

بواليا وصف فوز الأهلي بالثلاثي بالأمر المنطقي والطبيعي نظرًا لحجم النادي وامتلاكه العديد من النجوم الكبار، وأشار إلى أنه تابع نهائي دوري أبطال أفريقيا وأبدى أمله في أن يُقدم الإضافة المطلوبة للفريق في كأس العالم للأندية.

مضيفًا حول مشاركته المنتظرة في المونديال " إنه حدث كبير انتظره، ومتشوق جدًا للمشاركة في هذه البطولة، وأشكر مسئولي الأهلي والجهاز الفني لثقتهم في قدراتي، والتعاقد معي؛ لتدعيم هجوم الفريق في هذه البطولة الكبرى التي يبقى المشاركة بها بمثابة حدث مهم جدًا في مسيرتي الكروية".

بواليا: بدأت كرة القدم ظهيرًا أيسر، ومثلي الأعلى هو إبراهيموفيتش

واصل اللاعب قائلًا عن بدايته مع كرة القدم "بدأت مسيرتي مع الكرة في سن صغيرة وتحديدًا في السابعة، وانطلاقتي كانت عبر نادي لوبومباشي سبورت الكونغولي، ثم رحلت إلى الدوري الزامبي عبر بوابة فوريست رنجرز، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي نكانا ريد ديفلز الذي سطرت معه مسيرة كروية رائعة استمرت 5 سنوات".

"صنعت اسمي خلال تواجدي في نادي نكانا ريد ديفلز، الذي يشارك في البطولات الإفريقية، وهذه التجربة التي لم تكن سهلة على الإطلاق، وبذلت خلالها مجهودا كبيرا، وبعدها كان احترافي في الدوري المصري عبر بوابة الجونة، وتألقت بين صفوفه، ومن خلاله أصبحت لاعبا في النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية".

"بدأت اللعب في مركز الظهير الأيسر لأنني أجيد اللعب بالقدم اليُسرى، بعدها انتقلت للعب كمهاجم صريح بناءً على رأي المدربين الذين شاهدوني، وقد أسعدني ذلك بالطبع".

وأتم بواليا بالقول عن مثله الأعلى "إذا كنت أتحدث عن مثلي الأعلى كشخصية رياضية بشكل عام، بالطبع سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن على مستوى المهاجم الصريح، فأنا من عشاق الثنائي زلانتان إبراهيموفيتش، والبرازيلي رونالدو. كنت أعشق الإنجولي فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق الذي قدم مسيرة مميزة مع الفريق، كما أعشق الدوري الإنجليزي وأشجع ليفربول".

بواليا لفت الأنظار بقوة بإحرازه 13 هدفًا في 30 مباراة من الموسم الماضي تُوج بهم هدافًا للأجانب في الدوري المصري ، وقد لعب 5 مباريات مع فريقه هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف.