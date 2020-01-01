الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بملعب السلام وي، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز..

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الأهلي 4 × 0 الاتحاد

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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة، شكرًا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

94' انفراد لخالد قمر بمرمى الشناوي لكن تسديدته أتت بعيدًا عن المرمى.

92' ماذا أهدرت يا صلاح محسن، كرة سهلة للغاية بعد عرضية من الجبهة اليُسرى واجهها من الجبهة اليُسرى لكنه ضل طريق المرمى ووضعها خارج الشباك.

91' مروان محسن! اللاعب تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق قذيفة لكن الحارس محمد صبحي يتألق ويحرم الأهلي من الخامس.

90' 8 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

86' جوووووووووووووووووووووول! أكرم توفيق يحرز الرابع للأهلي، عرضية هيأها له علي معلول رأسه داخل منطقة الجزاء ليدخل ويسددها بقوة في الشباك

73' استئناف اللعب أخيرًا بعد الاطمئنان على الثنائي، حسام عاشور نزل إلى أرض الملعب بينما خرج اللاعب الآخر "محمد عطوة" وهو يتألم وتوجه إلى المستشفى.

65' لقطة صعبة للغاية، ارتطام رأس حسام عاشور بأحد زملائه والثنائي على الأرض ينزفان بقوة.

62' ركلة حرة للاتحاد على حدود منطقة الجزاء سددها خالد قمر ولكن سهلة في يد محمد الشناوي.

59' جووووووووووووووووووووووووول! تمريرة من الشحات أكثر من رائعة تضع شريف في انفراد ليسدد الكرة في الشباك معلنًا عن الثالث.

53' فرصة خطيرة جديدة للأهلي، تمريرة رائعة من كهربا تضع محمد شريف منفردًا، ليسدد كرة قوية ولكنها تأتي فوق المرمى.

47' جووووووووووووووووووووووووول! حسين الشحات يحرز الهدف الثاني للأهلي، يراوغ من الجبهة اليُمنى وينفرد بالحارس ويضعها في الزاوية التي يسكن بها الشيطان.

45' افتتاحية قوية للشوط الثاني، تسديدة قوية من رزاق سيسيه على الطائر بيسراه يتصدى لها الشناوي ببراعة

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف، استراحة ونعود.

45' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

42' رغم استحواذ الاتحاد وخروجه للأمام لكن فشل ذريع في صناعة أي خطورة.

35' كرة طولية من أيمن أشرف يتسلمها محمد أشرف في منطقة الجزاء ويطلقها قوية، إلا أن محمد صبحي تعملق وتصحى لها ببراعة منطقة النظير.. فرصة خطيرة للأهلي.

33' تسديدة قوية من محمد شريف ولكنها في منتصف المرمى يتصدى لها محمد صبحي بسهولة.

30' التبديل الأول للأهلي بخروج طاهر محمد طاهر ونزول حسين الشحات، التبديل أتى بعد لقطة أصيب فيها الأول أثناء التحام مع أحد لاعبي الاتحاد.

23' فرصة جديدة للأهلي من مرتدة أخرى لمحمد شريف حاول تمريرها إلى طاهر محمد طاهر لولا تدخل محمود رزق في اللحظة الأخيرة.

19' الاتحاد يهاجم ويضغط بقوة في مقابل ترك مساحات واسعة، الأهلي من خلال طاهر محمد طاهر وكهربا يشكلان خطورة بالسرعات، استراتيجية انتحارية من حسام حسن.

15' جوووووووووووووووووووووووووول! الأهلي يتقدم من أول فرصة.. مرتدة من طاهر محمد طاهر وتمريرة لكهربا وضعته منفردًا ليحرز هدف المقدمة.

10' عشرة دقائق مملة بين الفريقين، على عكس المتوقع الاتحاد هو الأكثر سيطرة ولكن من دون وصول فعلي لمرمى الشناوي، أما الأهلي فلم يظهر بتاتًا في الشق الهجومي.

3' الظهور الأول الخطير للاتحاد، رزاق سيسيه يراوغ من الجبهة اليمنى ويدخل إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ولكنها أتت خارج المرمى.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

أكرم توفيق – حمدي فتحي – أليو ديانج

محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد رمضان "بيكهام" – ياسر إبراهيم - سعد سمير وليد سليمان – حسين الشحات – صلاح محسن - مروان محسن

تشكيل الاتحاد:

يبدأ المدرب حسام حسن المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

محمد صبحي

محمود رزق – محمد عطوة – كريم يحيى

مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – كريم ممدوح

رزاق سيسيه – خالد قمر – عمار حمدي

البدلاء: عماد السيد – مروان النجار – مصطفى إبراهيم – صبري رحيل – حسام عاشور – كريم الديب -عبد السميع إبراهيم – روماريو ويليامز

كتيبة بيتسو موسيماني بدورها لم تتلق أي هزيمة أو تفقد أي نقاط حتى الآن، ففي أول جولتين فازت على مصر المقاصة وغزل المحلة، ومؤخرًا فازت على سونيديب في دوري أبطال إفريقيا بالنيجر بهدف نظيف.

عوضًا عن مواجهة الفارس الأبيض سيلتقي الأهلي مع الاتحاد، الذي يعيش حالة مميزة رفقة مدربه حسام حسن، بعد فوزه على بيراميدز وتعادله مع سموحة بالجولتين الماضيتين.

وكان من المفترض أن يلتقي المارد الأحمر مع الزمالك في ديربي الكرة المصرية الأكبر، إلا أن السلطات الأمنية قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.