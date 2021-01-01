الأهلي والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بملعب وي السلام..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الأهلي 0 × 0 الإنتاج الحربي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

حمدي فتحي – أليو ديانج

حسن الشحات - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

والتر بواليا

على الجانب الآخر، يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادل من 5 مباريات، وكانت آخر لقاءاته في الدوري ضد بيراميدز وخسره في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

فاز النادي الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، ليعود لصدارة جدول الترتيب من جديد برصيد 13 نقطة على حساب الجونة الذي تراجع للمركز الثاني، وقد خاض المارد الأحمر حتى الآن في الموسم الجديد 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة ولم يتعرض لأي هزيمة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بملعب السلام وي.