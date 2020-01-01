الأهلي والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً لحظة بلحظة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، والتي تقام على ملعب برج العرب.

الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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30' دقيقة لالتفاط الأنفاس

25' ماذا أضعت يا شيلونجو؟ انفراد بالمرمى ولكن تسديدة غريبة جدًا خارج المرمى.

19' حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو

17'ركلة جزاء جديدة للأهلي بدعوى وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الإسماعيلي.

7' الرد الأول من الإسماعيلي بكرة عرضية مثالية من مدبولي باتجاه الشامي داخل منطقة الجزاء ولكنه وضع الكرة خارج المرمى.

5' جوووووووووووووووووووووووووووول! علي معلول يحول الكرة إلى الشباك والهدف الأول للأهلي.

3' بعد مداولات وذهاب الحكم للفيديو يقرر احتساب الكرة ركلة جزاء.

1' ركلة جزاء للأهلي بعد خطأ من الحارس مجدي وعرقلة لبادجي، الحكم ينتظر قرار الفيديو.

بداية المباراة!

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو

أليو بادجي

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد مجدي

محمود البدري- إبراهيم أبو اليزيد- محمد عمار- أسامة إبراهيم

عماد حمدي- عمر الوحش- محمد مخلوف

أحمد مدبولي- شيلونجو- عبد الرحمن مجدي

الدراويش لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم وخيب آمال جماهيره، ويحتل الفريق المركز العاشر في الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب 25 مباراة تمكن من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 10 مباريات، وهى نتائج لاتليق بفريق كبير بحجم نادي الإسماعيلي .

المارد الأحمر صاحب الصدارة في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة في الدوري حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة الديربي الأخيرة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، والتي تقام على ستاد برج العرب.