الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 2 × 0 إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+3' نهاية المباراة بفوز الاهلي بهدين دون رد.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' تبادل التمريرات بين لاعبي الأهلي، وصلاح محسن يهيأ الكرة لبواليا ولكنها مرت من الأخير بسلام على مرمى إنبي.

82' أوووووووووه بطاقة حمراء، لرامي صبري لاعب إنبي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله على طاهر محمد طاهر.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة والأهلي متقدم بهدفين دون رد.

70' انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة من الفريقين.

62' محاولات على استحياء من لاعبي إنبي وتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم.

56' ضغط من الأهلي وسيطرة بحثًا عن زيادة التقدم.

52' بداية هادئة للشوط الثاني، مع سيطرة أهلاوية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

43' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' ركلة حرة مباشرة للأهلي من مشارف منطقة الجزاء، لعبها أفشة تصدى لها البلعوطي بصعوبة.

34' أوووووووووه هجمة مرتدة سريعة للأهلي، لعبها علي معلول، ووصلت إلى والتر بواليا الذي سدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

28' جوووووووووووووووووووول هدف ثان للأهلي، عن طريق محمد محمد مجدي أفشة بعد تمريرة من كهربا داخل منطقة الجزاء، قابلها أفشة بتسديدة قوية في الشباك.

22' هدوء في أحداث المباراة.

18' تسديدة قوية من محمود كهربا من مشارف منطقة جزاء إنبي، تصدى لها عبد العزيز البلعوطي بثبات.

17' مرور ربع ساعة من الشوط الأول، وسيطرة أهلاوية.

10' أوووووووه تسديدة قوية من حمدي فتحي يتصدى لها حارس إنبي بصعوبة.

7' تبادل التمريرات بين لاعبي الأهلي في وسط الملعب.

2' جووووووووووووووووووووووووول هدف سريع للأهلي، عن طريق والتر بواليا بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بواليا برأسية قوية في الشباك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - حمدي فتحي

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅🔥💪

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GyJH8fWZae — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 14, 2021

يقدم نادي إنبي موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة من الاتحاد السكندري السادس ونقطة من الجونة التاسع.

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في مباراته الأخيرة في الدوري وخسر الصدارة لصالح نادي الزمالك، حيث أصبح رصيده 65 نقطة مقابل 67 نقطة للفارس الأبيض الذي فاز على نادي الاتحاد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السلام.