الأهلي وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد أسوان المؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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أسوان 0 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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51' هدوء في أحداث الشوط الثاني، وتبادل السيطرة بين الفريقين ولكن دون خطورة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

43' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' هدف ملغي لأسوان بعد عرضية من الحلواني قابلها محمود شبانة برأسية ولكن الحكم يشير لوجود تسلل.

35' محاولة للاهلي بتسديدة من أفشة ولكن الدفاع يبعدها في الوقت المناسب.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الاول وتقدم الأهلي بهدف دون رد.

22' جووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق محمود كهربا، بعد تمريرة طولية من أفشة قابلها كهربا بلمسة واحدة في الشباك.

18' هجمة مرتدة خطيرة لأسوان، ولكنها عبد العزيز موسى يسددها بعيدًا عن المرمى.

15' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين.

9' تسديدة قوية من حسين الشحات ولكنها مرت بجوار القائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الاول ولازال التعادل السلبي يسيطر.

صافرة انطلاق المباراة.

تشكيل أسوان:

التشكيل| 4-2-3-1

عمر رضوان

سولومون منساه - محمد العشري - محمود شبانة – عمرو الحلواني.

عبد العزيز موسى - إيجبتور

أشرف مجدي - أحمد الألفي - أحمد الصغيري

أحمد خالد

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

علي لطفي

رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

عمرو السولية - أليو ديانج

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة أسوان في الدوري 🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/k7RgOro099 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2021

أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاطٍ فقط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وأسوان المؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد بتروسبورت.