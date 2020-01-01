الأهلي وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الأهلي 1 × 0 أسوان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45' لا يصدق تسديدة قفشة!!!!!! كرة رائعة من لمسة واحدة ولكن لسوء حظه ترتطم بالقائم، فرصة كبيرة لقتل المباراة من الأهلي.

42' عرضية كالتسديدة من علي معلول تأتي على بعد أمتار قليلة من المرمى.

39' التبديل الثاني الاضطراري للأهلي بنزول أليو ديانج محل المصاب أحمد الشيخ.

36' إصابة جديدة للأهلي، أحمد الشيخ يسقط على الأرض ويتألم.

34' الشناوي يتصدى لهدف محقق لأسوان بعد ركلة حرة من اليسار مرت من الجميع إلى المرمى لولا تألق الحارس.

32' عرضية أرضية السولية يخرجها بالخطأ في مرماه لكنها أتت خارج الملعب، تهديدات قوية من أسوان.

30' دقيقة لالتقاط الأنفاس

29' ركلة حرة من الجبهة اليمنى لأسوان على الأهلي، كرة تبدو خطيرة نوعا ما.

23' خطورة مرة أخرى لأسوان بعد مجموعة من الرأسيات داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن الكرة تُبعد من الدفاع في النهاية.

18' إصابة في الركبة تبدو قوية للغاية لمحمود متولي حيث أظهرت اللقطة التواء قوي في قدمه، سيغادر وسيحل ياسر إبراهيم محله.

16' أووووووووووه! الحظ يعاند أسوان في أول فرصة من انفراد للبدري بمحمد الشناوي ويسددها بصورة مثالية ولكن لسوء حظه تأتي الكرة في القائم الأيمن

12' سيطرة شبه مطلقة للأهلي وأسوان يكتفي بالدفاع بدون أي فرصة للهجوم.

8' جوووووووووووووووووووول! عرضية من فتحي لرأس أجاي يتصدى لها مسعد عوض ترتد لقفشة الذي يرسلها عرضية أخرى يضعهاج جيرالدو برأسه في الشباك.

4' الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو يؤكد قراره بعدم وجود ركلة جزاء.

2' جيرالدو ينفرد بالمرمى ويمر من مسعد عوض ثم يسقط على الأرض مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتساب شيء.

الآن بداية المباراة! هل ينجح الأهلي في العودة إلى الانتصارات؟ سنرى ما ستصنعه كتيبة فايلر.

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي

عمرو السولية - حمدي فتحي

أحمد الشيخ - محمد مجدي قفشة - جيرالدو

جونيور أجاي

رينيه فايلر يعلن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان 📋



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/8FKyVLtoRS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2020

يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي وأسوان في الجولة العشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.