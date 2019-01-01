الأهلي: نفكر في إقامة معسكر خارجي خلال كأس الأمم الأفريقية

الجهاز الفني للشياطين الحمر يريد استغلال فترة توقف الدوري أثناء كأس الأمم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني القلعة الحمراء، يفكر في إقامة معسكر خارجي للفريق، أثناء فترة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو، وتتوقف المسابقات المحلية خلال تلك الفترة.

وأشار سيد عبد الحفيظ، إلى أن هذا المقترح يخضع في الوقت الحالي إلى المناقشة والدراسة من جانب الجهاز الفني، وسيتم الاستقرار بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وألمح مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أنه من الوارد إقامة المعسكر، في الخارج من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة للفريق.

وتسعى إدارة الأهلي، إلى تحسين مستوى الفريق، خاصة بعد الموسم السيء الحالي، والخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي، وتراجع مستوى الفريق.

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(📸: IG/ibrahim.elsoghayar) pic.twitter.com/41mnolDW0a — جول مصر (@goaleg) May 6, 2019

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة الـ 31 من الدوري المصري، مساء السبت القادم.

الجدير بالذكر ان الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.