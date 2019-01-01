حمدي فتحي: إصابتي زادت من دعم الجمهور وأعدهم بالعودة أقوى

لاعب الأهلي أصيب خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر

أثنى حمدي فتحي؛ لاعب الأهلي المصري، على دور جمهور الشياطين الحمر في دعمه عقب تعرضه مؤخرًا للإصابة، متوجهًا بالشكر لهم.

اللاعب كان قد أصيب خلال مران منتخب مصر، منذ يومين بقطع في غضروف الركبة، يحتاج على إثره إلى تدخل جراحي.

وأعلن الأهلي أمس الثلاثاء، أن فتحي سيطير إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك، ليغيب عن الملاعب قرابة الأربعة أشهر. (طالع التفاصيل)

وقال فتحي، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر جمهور الأهلي على وقوفهم بجانبي طوال الفترة الماضية، وزاد دعمهم بعد إصابتي".

وأضاف: "أعد الجمهور أن أعود أقوى وأفضل من ذي قبل".

صاحب الـ25 عامًا شارك مع الفراعنة في وديتين بوتسوانا وليبيريا، وكان هو صاحب هدف الفوز في كل مباراة.

ويستعد المنتخب المصري حاليًا لاستهلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بمواجهة كينيا غدًا الخميس، ثم جزر القمر في 18 من الشهر ذاته.

وتعد مواجهة نجوم هارامبي هي المباراة الرسمية الأولى للفراعنة تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري، والذي تولى المسؤولية خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري.