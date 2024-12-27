"انتظر مكالمة توماس توخيل!" .. ماتياس يايسله يتحدث عن نجم الأهلي ويكشف كواليس نجاته من الإقالة

يايسله كان على وشك "الإقالة" من الأهلي..

كشف ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس مثيرة، بشأن الفترة التي شهدت الكثير من الأنباء، عن إقالته من منصبه.

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الكثير من التقارير السعودية والعالمية تحدثت عن "إقالة" يايسله، من القيادة الفنية للفريق الأهلاوي؛ وذلك أثناء تدهور النتائج، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. اعترف يايسله في تصريحات مع "givemesport"، بأن الوضع داخل الأهلي كان متوترًا للغاية، وأنه كان تحت الضغوط على المستوى الشخصي؛ خاصة بعد خسارة السوبر السعودي وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار المدير الفني الألماني الشاب إلى أن هذا التوتر استمر حتى الخسارة (0-1) من الاتحاد، في ديربي جدة الكبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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يايسله أوضح أنه اجتمع مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، بعد الخسارة من الاتحاد؛ حيث تم الاعتراف بالمشاكل التي يُعاني منها الفريق، مع تشديده على ضرورة "الوحدة" بين الجميع.

وأكد ماتياس يايسله أن رد فعل اللاعبين كان أكثر من رائع؛ حيث أصبحوا كـ"عائلة واحدة"، وتخطوا كافة الصعوبات؛ وهو ما ظهر في النتائج على أرضية الملعب، بتحقيق 6 انتصارات وتعادل في آخر 7 مباريات؛ ما أعاد الهدوء إلى النادي مجددًا.

وعن المهاجم إيفان توني الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2024، قادمًا من نادي برينتفورد؛ قال يايسله: "اللاعب نفسه اعترف بأنه عانى من بعض الصعوبات، في التأقلم مع الحياة الجديدة بالمملكة العربية السعودية".

وشدد المدرب الشاب على أن مهمته؛ هي مساعدة توني على تخطي هذه الفترة الصعبة، وإظهار أفضل مستوياته على أرضية الملعب؛ خاصة أن ذلك سينعكس على أداء الفريق في النهاية.

ونفى ماتياس يايسله تلقيه أي مكالمة من مواطنه توماس توخيل، الذي سيتولى منصب المدير الفني لإنجلترا، مطلع عام 2025؛ للاستفسار عن توني، أو الحديث عن عودته للمنتخب الوطني مجددًا.

واختتم يايسله تصريحاته بهذا الشأن؛ قائلًا: "انتظر مكالمة من توخيل، إذا أراد الاستفسار عن توني؛ لكن حتى هذا الوقت.. علينا أن نساعد اللاعب على تسجيل الكثير من الأهداف مع الأهلي؛ لأن ذلك سيسهل عودته للمنتخب".

جدير بالذكر أن إيفان توني سجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.