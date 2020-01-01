رغم تفشي كورونا - معلول يطير إلى تونس بتأمين من سفارة بلده

مجلس الأهلي يوافق على طلب اللاعب

وافق الأهلي المصري على رغبة التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، للسفر إلى بلده، للاطمئنان على أسرته، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في أغلب بلدان العالم.

الحياة في الملاعب المصرية والتونسية متوقفة منذ منتصف مارس الجاري، حيث أصيب المئات بالفيروس المستجد، مع وفاة العشرات.

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وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن معلول حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على السفر على أن يعود في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات.

ورفع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي، رغبة اللاعب إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، ورئيس النادي محمود الخطيب، وتمت الموافقة على تأمين سفر معلول بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى تونسي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الأحد، على متن طائرة تونسية، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن مؤخرًا تمديد فترة إيقاف الدوري الممتاز، حتى منتصف إبريل المقبل، بعدما كان من المقرر عودة الحياة للملاعب في 29 من مارس الجاري.

وأعلن الأهلي هو الآخر تجميد نشاطاته وإيقاف تدريبات كافة الفرق حتى إشعار آخر، في محاولة لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.