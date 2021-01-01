يوسف عنبر؟ لن يجد الأهلي ضالته به!

الراقي أقال فلادان ميلويفيتش، لكنه لم يتعاقد مع المدرب المناسب

للمرة الثالثة في آخر ثلاث سنوات، يعود المدرب السعودي يوسف عنبر لتولي المسؤولية الفنية لأهلي جدة، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، الذي تمت إقالته، لتراجع النتائج والأداء.

خطوة تحاول بها إدارة الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة، تصحيح أوضاع الفريق، بعدما تلقى خمس هزائم متتالية في المباريات الأخيرة، جعلته يتراجع إلى المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، مع بقاء ست جولات فقط على نهاية موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن ربما عنبر ليس هو الخيار الأنسب حاليًا..

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يوسف عنبر قاد الراقي في فبراير 2019، بمباراة وحيدة أمام الحزم، حقق بها الفوز بنتيجة 4-2.

ثم عاد في أبريل 2019 وحتى يونيو من العام نفسه، ليقوده في ست مباريات، حقق الفوز في خمس منها، وخسر لقاء وحيد، وسجل فريقه وقتها 17 هدفًا، واستقبل سبعة أهداف.

نتائج طيبة بالطبع، لكن ماذا عن تجربته الأخيرة بالموسم الحالي مع فريق البكيرية؟

مع البكيرية، خاض عنبر تسع مباريات، لم يفز سوى في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، خسر خمسة لقاءات أخرى.

لم يسجل فريقه خلال التسع مباريات سوى هدفين، فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا!

فهل يناسب الأهلي حاليًا؟ الراقي يعاني كثيرًا في تسجيل الأهداف، لعدم امتلاك صانع الألعاب الذي يصنع الفارق، وهو ما جعله في المركز الثامن بقائمة أفضل الفرق هجومًا بهذا الموسم، بجانب معاناته الدفاعية المعروفة منذ بداية الموسم، لعدم التعاقد مع قلب دفاع قوي، ووفقًا للأرقام مع البكيرية، لم يكن عنبر هو المدرب المناسب على الإطلاق للراقي حاليًا، لكن سنرى ما سيفعله خلال المباريات المتبقية.