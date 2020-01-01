الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر حول تجديد عقده، ومرتجي يكشف التفاصيل

المدرب السويسري غادر القاهرة لكنه توصل لاتفاق مع الفريق الأحمر

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التوصل لاتفاق مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر حول تجديد عقده لموسمين قادمين، ذلك خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي.

الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر ليخلف مارتين لاسارتي، وقد نجح في تحسين وتطوير أداء الفريق فرديًا وجماعيًا وقاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مما دفع الإدارة لفتح باب تجديد عقده لكن دون أن تُحسم المفاوضات بنجاح مما أثار بعض القيل والقال حول ذلك.

الموقع الرسمي للأهلي رد على كل الإشاعات حول رحيل فايلر وعدم عودته لمصر و التي كانت مصدرها قناة الزمالك على لسان الصحفي صبحي عبد السلام ، إذ أعلن أن الثنائي خالد مرتجي وأمير توفيق توصلا بالفعل لاتفاق مع فايلر حول كافة التفاصيل المالية والإدارية لتجديد عقده لعامين إضافيين.

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وقال مرتجي للموقع الرسمي لناديه "تم تكليفي أنا وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي من قبل رئيس النادي محمود الخطيب بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة المقبلة".

أضاف "تم بالفعل عقد ثلاثة اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، وبحضور أمير توفيق، على مدى ثلاثة أيام، وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين مقبلين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على الكابتن محمود الخطيب، الذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين".

واصل قائلًا "الأهلي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها وتليق بالأهلي، وفي المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده، وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة".

وعن سبب تأخر توقيع العقود والإعلان الرسمي عن تجديد العقد، قال مرتجي "فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته، التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه، وكلها تصب في الإطار الإيجابي، وأن فايلر سوف يستمر في مهمته".

أضاف "هذا فضلًا عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريبًا، وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة المقبلة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب، ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على جميع الأصعدة، لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي".

ونفى عضو مجلس الإدارة أن يكون النادي قد تفاوض مع مدربين آخرين، واصفًا ذلك بأنه كلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولم يحدث، وتساءل "كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو اتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين؟!".

وأتم مرتجي مؤكدًا على ثقته الكاملة في شخصية فايلر وأن المفاوضات سارت معه بسلاسة ودون أي عراقيل من الجانبين لوجود رغبة مشتركة في العمل معًا مستقبلًا، وذلك رغم وجود عدة عروض بالفعل للمدرب السويسري.