الأهلي ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2021-2022، والتي تقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية

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الأهلي 1 × 1 الفيصلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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66' فييسا وفراس الغامدي يدخلان بدلاً من الأسمري والمجحد.

65' عناصر الفيصلي تطالب الحكم بركلة جزاء بعد نهوض تافاريس، والحكم يقول لا شيء.

64' اللعب متوقف لعلاج تافاريس في هذه الأثناء.

63' خطييييييييييييرة للفيصلي بتمريرة من جيليرمي لتافاريس الذي ينفرد بالعويس، لكن هوساوي يظهر له وينزلق أمامه ويبعد الكرة.

60' المؤشر ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها السومة بتسديدة يعترضها سيلفا وتخرج الكرة للركنية.

55' المؤشر وحسين قاسم يتحصلان على البطاقة الصفراء.

48' بداية حذرة من الفريقين للشوط الثاني.

47' عبد الباسط هندي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة..

49' نهاية الشوط الأول من المباراة..

45' اللعب يستأنف بعد نهوض الأسمري بسلام.

43' الأسمري يتعرض لإصابة قوية واللعب متوقف لعلاجه

الهدف الأول للأهلي سجله اللاعب محمد المجحد في الدقيقة 36#الأهلي_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/tHd2FuayZP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021

37' سيلفا مرر كرة خاطئة أمام منطقة الجزاء وصلت للسومة الذي مررها لغريب المنطلق على يمين نقطة الجزاء، فقابل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

37' التعااااااااااااااااادل للأهلي عن طريق المجحد

35' غريب توغل بالكرة في منطقة الجزاء من اليسار، ثم أرسل تسديدة أرضية مرت إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن للحارس.

35' يارباااااااااااااااااه ماذا أضعت يا غريب؟!

30' طوفان من الفيصلي في هذه الأثناء بحثًا عن مضاعفة النتيجة، والأهلي بلا هوية اليوم.

الفيصلي يضيف الهدف الأول من رومان في الدقيقة 27#الأهلي_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/2k96TfTnsq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2021

27' تافاريس هرب إلى اليمين كعادته ثم أرسل عرضية قابلها أمالفيتانو برأسية مرت للشباك من على يمين العويس.

27' جووووووووووووووووول أول للفيصلي عن طريق رومان أمالفيتانو.

25' الفيصلي متفوق بالطول والعرض في هذه الأثناء، والأهلي يكتفي بالتراجع وانتظار المرتدات.

23' غريب ينطلق بكرة مرتدة في اليسار حتى يصل لسيلفا الذي ينزلق أمامه ويبعد الكرة.

22' تافاريس يهرب بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

18' ضغط من الفيصلي في هذه الأثناء، والأهلي متراجع كليًا.

13' الأسمري ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية تمر من الجميع.

5' سيطرة أهلاوية في البداية وترجع تام للفيصلي.

1' بداية المباراة

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

علي الأسمري – نوح الموسى

عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

عمر السومة

تشكيل الفيصلي

يبدا المدرب ترامزاني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

حسين قاسم – إيجور روسي – رافائيل سيلفا – صالح القمسيزي

هشام فايق – عبد العزيز آل شريد

جيليرمي – رومان أمالفيتانو – عبد الرحمن الدوسري

جوليو تافاريس

قائمة العنابي في لقاء #الفيصلي_الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/rvznaykYrh — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 13, 2021

أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والفيصلي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.