نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر أعلنت الأمر

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع التذاكر في الملاعب المصرية نفاذ تذاكر مباراة الأهلي المصري وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الفريق الجنوب أفريقي سيحل ضيفًا على نظيره المصري في استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل فيما سيلتقي الفريقان إيابًا في جنوب أفريقيا يوم السابع من مارس القادم.

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وكان الأهلي قد فتح باب الحجز الإلكتروني لشراء التذاكر أمام جماهيره يوم الجمعة الماضي وبعد يوم واحد من خسارته مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في أبو ظبي.

ورغم بقاء 72 ساعة على موعد انطلاق المباراة، إلا أن جميع التذاكر نفذت كما أعلنت شركة تذكرتي اليوم الأربعاء.

وجاءت قيمة التذاكر كما يلي: 1500 جنيهًا مصريًا لتذكرة VVIP و500 جنيه لتذكرة VIP و250 جنيهًا لتذكرة الدرجة الأولى و150 جنيهًا للدرجة الثانية وأخيرًا 75 جنيهًا لتذاكر الدرجة الثالثة.

الأهلي يدخل اللقاء وهو متصدر الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعدما نجح في الفوز بمبارياته الـ15 التي خاضها في البطولة، ويُنتظر أن يحسم الاتحاد المصري لصالحه مباراة الزمالك التي لم تُلعب يوم الإثنين الماضي بعد انسحاب الفريق الأبيض بحجة تعطل حافلته.