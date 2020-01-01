فرج عامر: سموحة اقترب كثيرًا من ضم مهاجم الأهلي

رئيس سموحة يتحدث كذلك عن حسام حسن والزمالك

أعلن فرج عامر رئيس سموحة اقتراب صلاح محسن مهاجم الأهلي من الانضمام لصفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ولم يلعب صلاح محسن سوى القليل من المباريات مع الأهلي هذا الموسم ويبدو أنه خارج حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وقد ارتبط بالانتقال لعدة أندية خلال ميركاتو يناير أبرزها فريقه السابق إنبي، لكن يُعتقد أن سموحة بات الأقرب لضمه.

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فرج عامر أدلى بتصريحات لبرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد قال فيها "المفاوضات مع الأهلي بشأن صلاح محسن تسير جيدًا، حصلنا على موافقة مبدأية من النادي واللاعب".

أضاف "صلاح محسن بنسبة 90% أو أكثر سينتقل إلى سموحة بالإعارة حتى نهاية الموسم".

وعن الأخبار التي تحدثت حول انتقال مهاجم الفريق حسام حسن للزمالك في صفقة تبادلية مع محمد عنتر وكاسونجو كابونجو ، قال عامر "لا صحة أبدًا لهذه الأخبار ولا تمت للحقيقة بأي بصلة. ليس لنا أي علاقة مع كاسونجو أو عنتر أو غيرهما".

"نحن لن نتخذ أي قرار بشأن صفقات الفريق سوى بعد رأي المدير الفني، وهذا الكلام غير وارد أبدًا".

وأتم عامر مؤكدًا أنهم في سموحة أصيبوا بالدهشة وفوجئوا باستقالة الجهاز الفني برئاسة حسام حسن، مؤكدًا أنهم تحدثوا معه للتراجع عن قراره لكنه رفض الأمر وأن الاتفاق على فسخ العقد حدث في أجواء ودية ودون أي شروط جزائية.