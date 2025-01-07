وكيل فيرمينو يكشف حقيقة عرض فنربخشه ويحسم مستقبل مهاجم الأهلي

اللاعب البرازيلي يعيش أوقاتًا صعبة في جدة

حسم نيني زيني مستقبل موكله، روبرتو فيرمينو، مع الاهلي كما كشف، خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية، حقيقة تقدم فنربخشه بعرض لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

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النادي التركي اعتاد التسوق من الدوري السعودي مؤخرًا، حيث حصل الصيف الماضي على جناح الأهلي، آلان سانت ماكسيمين، بالإعارة لموسم واحد، فيما اقترب من ضم نجم النصر، أندرسون تاليسكا، بنفس السيناريو ويُتوقع أن تُعلن الصفقة رسميًا خلال الأسبوعين القادمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن استهداف فنربخشه للاعب ثالث من الدوري السعودي هو المهاجم البرازيلي فيرمينو، لكن وكيله نفى ذلك تمامًا، بقوله للرياضية "لم نستقبل أي عروض من فنربخشه بشأن فيرمينو".

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الوكيل حسم كذلك موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن فريقه، إذ قال "فيرمينو سيظل في الأهلي"، ليُغلق بذلك باب الإشاعات حول رحيله.

يُشار إلى أن صحيفة الرياضية كانت قد أكدت في تقرير سابق أن المدرب ماتياس يايسله طلب الاستغناء عن فيرمينو خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.