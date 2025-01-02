اللاعب مستعد لتخفيض راتبه للرحيل! .. الأهلي يرفض منح روبرتو فيرمينو الحرية ويحدد سعر بيعه

اللاعب المرشح الأول للرحيل عن الفريق الأهلاوي..

حدد النادي الأهلي، سعر "بيع" روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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فيرمينو البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، لتتضارب الأنباء بشأن رحيله من عدمه.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي خوليو ميجيل نيتو، مساء اليوم الخميس، رفض الإدارة الأهلاوية توقيع "مخالصة" مع المهاجم البرازيلي، وتركه يرحل "مجانًا".

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نيتو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تحديد النادي الأهلي مبلغًا ماليًا يُقدر بـ7 ملايين يورو "27 مليون ريال سعودي"؛ من أجل الموافقة على "بيع" عقد فيرمينو، بشكل نهائي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى اهتمام كبير من نادي فلامنجو، للتعاقد مع فيرمينو؛ لكنه يعلم أن المهمة صعبة للغاية، بسبب المبلغ الذي حدده الأهلي، بالإضافة إلى راتب اللاعب الضخم.

وأكد خوليو نيتو أن روبرتو فيرمينو مستعد لتخفيض راتبه، حال الانضمام إلى فلامنجو، بالمقارنة مع ما يحصل عليه من الفريق الأهلاوي؛ إلا أنه يظل بعيدًا عن "السقف المالي" الذي حدده النادي البرازيلي.

جدير بالذكر أن فيرمينو سجل 15 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.