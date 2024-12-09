نادٍ سعودي نافس ريال مدريد على توقيع ألفونسو ديفيس الصيف الماضي ولكن!

مفاجأة كبيرة في مستقبل النجم الكندي

كشف الصحفي فلوران بليتينبيرج عن مفاجأة مدوية تخص مستقبل الكندي ألفونسو ديفيس نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني، والذي ارتبط طويلًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

الظهير الأيسر مرتبط بعقد مع ناديه البافاري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد رجحت جميع المصادر المتابعة انتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم، متحدثة عن مفاوضات جادة حدثت بين الطرفين في الصيف الماضي وانتهت بنجاح.

بليتينبيرج أشار إلى أن ريال مدريد لم يكن الوحيد الذي دخل في مفاوضات جدية مع ديفيس الصيف الماضي، بل أوضح أن عددًا من أندية دوري روشن السعودي سارت على نفس الخطى وعلى رأسها الأهلي الذي قدم عرضًا جيدًا وقام بمفاوضات جدية مع اللاعب لن الأمر لم يتم بنجاح في النهاية.

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التقارير الصحفية الأخيرة الصادرة من الإعلام الألماني وتحديدًا قناة "سبورت 1" أفادت أن انفراجة كبيرة حدثت في المفاوضات بين مسؤولي بايرن ميونخ والنجم الكندي حول تجديد العقد، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه مما أدى لتقارب وجهات النظر بين الطرفين.

يُشار إلى أن النادي الأهلي يضم عددًا من النجوم الكبار على رأسهم رياض محرز وفرانك كيسييه وإيفان توني وإدوارد ميندي.