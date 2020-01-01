أخبار الأهلي اليوم | بديل سيرينو، والتشكيل المتوقع لمواجهة المحلة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 18 ديسمبر 2020.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام غزل المحلة

تنطلق بعد ساعتين تقريبًا مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، وسيغيب عنها المدرب بيتسو موسيماني لإصابته بفيروس كورونا.

التشكيل المتوقع للمباراة يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

الوسط المهاجم: جيرالدو، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا

الهجوم: محمد شريف

الجهاز الفني يُحفز الثلاثي العائد من الإعارة

عقد كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي اجتماعًا مع ثلاثي الفريق العائد من الإعارة، محمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن، لتحفيزهم وتأكيد ثقة الجهاز الفني بهم.

وأوضح جونسون لثلاثي الهجوم أن المدرب بيتسو موسيماني يثق بهم كثيرًا ولذا رفض تجديد إعارتهم وأكد على عودتهم للفريق هذا الموسم، كما شدد خلال حديثه على أهمية الفوز على المحلة وعلى أهمية أدوارهم داخل الفريق والمباراة.

عامر عامر: أحلم باللعب للأهلي

قال عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا أنه يحلم باللعب للنادي الأهلي، مشيرًا لوجود مفاوضات سابقة قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 مع النادي لكن لم ترتق للرسمية.

وأوضح حارس مرمى الإنتاج الحربي السابق أن الإسماعيلي والاتحاد فاوضاه هذا الموسم لكنه فضل الانضمام للنادي الصاعد حديثًا، مؤكدًا أنه سيواصل السعي خلف حلمه ارتداء قميص نادي القرن في أفريقيا يومًا ما.

كيجان دوللي .. الخطة البديلة للأهلي في انتقالات الشتاء

كشفت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا أن الأهلي وضع كيجان دوللي لاعب وسط مونبلييه الفرنسي على رأس المرشحين لدعم صفوفه في الانتقالات الشتوية القادمة حال تعثر مفاوضاته لضم جاستون سيرينو نجم صن داونز.

بطل الثلاثية حاول ضم سيرينو كثيرًا في الانتقالات الصيفية لكن ناديه رفض كل العروض الحمراء، وقد وضعت الإدارة الخطة البديلة حال استمر هذا الرفض وهو ضم دوللي صاحب الـ27 عامًا وأحد أبرز العناصر التي عملت تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني في صن داونز.

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