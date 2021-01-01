أخبار الأهلي اليوم | قيمة صفقة بواليا .. ومحلل أداء جديد في الطريق

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 يناير 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 1 يناير 2021.

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وكيله: سنتخذ بعض الإجراءات إذا تم رفع اسم جيرالدو من قائمة الأهلي

كشف هشام صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب فريق النادي الأهلي، عن موقف لاعبه حال رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة.

بعض التقارير أشارت إلى أن الأهلي سيقوم بوضع جيرالدو في قائمة الانتظار، على أن يتم قيد المهاجم الزامبي والتر بواليا، القادم من صفوف نادي الجونة. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن قيمة صفقة بواليا

كشفت تقارير صحفية عن القيمة المالية لصفقة تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الكونجولي الزامبي والتر بوالي من صفوف نادي الجونة.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن الصفقة كلفت الأهلي أقل من 2 مليون دولار، وأن إعارة عربي بدر لاعب الأهلي الشاب، خارج صفقة بواليا.

محلل اداء الأهلي الجديد يصل القاهرة السبت

يصل الجنوب إفريقي يوشا فالدويا، محلل أداء فريق النادي الأهلي الجديد، إلى القاهرة مساء غدٍ السبت، من أجل بدء مهمته مع الأهلي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يوشا سيعمل محلل للأداء بجوار الثنائي الموجود حاليًا أحمد سليمان والجنوب إفريقي موسى ماتلبا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة، في ظل الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق الأحمر.

وضم تشكيل الأهلي المتوقع للمواجهة الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.