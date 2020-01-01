أخبار الأهلي اليوم | رحيل فايتسا، والسعي لبداية قوية في دوري الأبطال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 ديسمبر 2020.

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سيد عبد الحفيظ: الأهلي يسعى لبداية قوية في مشوار حفاظه على اللقب القاري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى لتحقيق بداية قوية في مشواره في دوري أبطال أفريقيا، وذلك حين يحل ضيفًا على سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء القادم.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق لديه طموحات كبيرة بتحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية للبدء بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف " الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأتم "الجهاز الفني واللاعبون يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي، ورغم وجود غيابات عديدة إلا أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي".

الأهلي يُجري مسحة طبية ويبدأ تدريباته في النيجر

يبدأ الأهلي اليوم الإثنين تدريباته في النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيخوض الفريق مرانه الأول في نيامي على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.

وأجرى الفريق مسحة طبية ظهر اليوم في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا للمباراة وتطبيقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

رحيل فايتسا .. المدرب الأسطوري في الأهلي

رحل عن عالمنا اليوم المدرب الألماني ديتريخ فايتسا صاحب التاريخ الأسطوري في النادي الأهلي عن عُمر يُناهز 86 عامًا.

صحيفة دير شبيجل الألمانية أكدت أن المدرب الذي تولى مهمة تدريب العديد من الأندية الألمانية مثل إينتراخت فرانكفورت وكايزر سلاوترن وفورتونا دوسلدورف رحل مساء أمس الأحد تاركًا إرثًا مميزًا في كرة القدم.

المدرب لم يعمل مع الأهلي أكثر من عام ونصف لكنه ترك بصمة هائلة في كرة القدم المصرية، إذ أدخل لها طريقة لعب 3-5-2 التي كانت مفاجأة كبرى للجميع آنذاك ولعب بها المنتخب المصري فيما بعد.

فايتسا طلب فسخ عقده مع الأهلي بعد إلغاء الدوري عقب التأهل لمونديال 1990، وقد تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.

مازن مرزوق: الأهلي لم يرفض اللعب في الإسماعيلية

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذي قدم استقالته مؤخرًا من منصبه أن الأهلي لم يرفض أبدًا مواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، بل القرار يعود للأمن.