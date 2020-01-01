أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يطلب ضم لاعبين سوبر، وحق مؤمن زكريا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 12 ديسمبر 2020.

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موسيماني: الأهلي بحاجة للاعبين سوبر في مونديال الأندية

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعمل سلفه رينيه فايلر مع الفريق، مؤكدًا أنه قام بعمل كبير وأوصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجه المدرب الجنوب أفريقي شكره للرئيس محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي لاختيارهم إياه وثقتهم به لقيادة الأهلي، واصفًا ذلك القرار بالصعب.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة الأهلي حول استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية "كرة القدم تغيرت وتطورت كثيرًا في آسيا منذ عام 2013 الذي شهد آخر مشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية، الأندية هناك تعاقدت مع أسماء مهمة وكبيرة مثل تشافي وكاثورلا وهالك".

تابع "البطولة ستكون صعبة جدًا خاصة في ظل وجود بايرن ميونيخ، نحتاج إلى أن ضم لاعبين اثنين من طراز خاص جدًا لنكون جاهزين لخوض المونديال، وهذا لا يعني التقليل أو التشكيك في لاعبي الفريق، بل نحن نمتلك نجومًا كبار مثل محمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية، لكن البطولة ستكون تحديًا كبيرًا لنا".

أتم "الجماهير لديها الحق في أن تطمح للفوز بالبطولة، وأي مدرب يتمنى ذلك، لكن علينا التحلي بالواقعية كذلك، كل ما أتمناه أن يفوز الأهلي دائمًا ويُقدم كرة قدم جميلة".

الخطيب: ما يفعله الأهلي مع مؤمن زكريا هو حق له، وسيُسافر قريبًا إلى إنجلترا

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن ترتيبات لسفر مؤمن زكريا قريبًا إلى إنجلترا للعلاج هناك، مؤكدًا أن ما يُقدمه النادي للاعب هو حق له.

مضيفًا "مؤمن ابن الأهلي وقد ساهم في إنجازاته، والأهلي لا يترك أبناءه أبدًا، وقوفه معهم هو حق لهم، ما فعلناه ونفعله مع مؤمن زكريا هو حق كامل له ويستحقه تمامًا".

أضاف "قررنا منح مؤمن قيمة عقده كاملًا، والتأخر في ذلك لم يكن سوى انتظارًا للحصول على الموافقة الخاصة بذلك من الجهات المسؤولة، وقد نفذنا القرار بمجرد وصول الموافقة، وهناك ترتيبات الآن لسفره إلى إنجلترا للعلاج".

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