ليست النظافة .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء العقوبة الآسيوية ضد الأهلي

تعرف على السبب الحقيقي وراء عقوبة الأهلي الآسيوية

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتخذت قرارًا بعقاب الأهلي بتوقيع غرامة مالية، بسبب عدم نظافة أرضية ملعب مباراته ضد الشرطة العراقي.

وكان بدر بالعبيد المتخصص في أخبار الاتحاد الآسيوي، قد أكد على لجنة الانضباط، قررت عقاب الأهلي بغرامة قدرها 5000 دولار، بسبب نظافة أرضية ملعب الجوهرة المشعة، الذي استضاف المواجهة.

لكن الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أوضح عبر برنامجه "برا 18": "في التدريبات الأخيرة، يجب على النادي تغطية جميع الرعاة، وألا يظهر أي راعي بالملعب".

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وأضاف: "وبالفعل تم تغطية جميع الرعاة من جانب الأهلي، وظهر شعار أحد الرعاة على مبنى الفريق، وكانت الرياح السبب في هذا الأمر، وهذه كانت المخالفة".

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلًا: "الأمر كان خارج إرادة إدارة الأهلي، وغير صحيح ما تردد بأن عدم نظافة أرضية الملعب السبب في العقوبة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الشرطة بخماسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.