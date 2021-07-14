الراقي يستعد للموسم الجديد في تونس

ربما لم تكن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، موفقة في اختيار تونس لإقامة معسكر إعداد الموسم الجديد، إذ أن البعثة معرضة لخطر خلال الفترة الحالية.

بعثة الراقي بقيادة المدرب هاسي، تقيم حاليًا في تونس، استعدادًا للموسم الجديد، الذي سينطلق في 12 من أغسطس المقبل.

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كتيبة الراقي تسعى لتعويض الموسم الماضي السيئ للغاية الذي قدمته، فرغم أنها كانت منافسة بقوة على اللقب في بداية الموسم إلا أن المشكلات الفنية والإدارية والمالية عصفت بالفريق، وأجبرته على إنهاء الموسم بالمركز الثامن في جدول الترتيب.

وقال الذايدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "معسكر الأهلي في تونس غريب، حتى لو إدارة النادي كانت قد أعدت الترتيبات منذ فترة للإعداد هناك، كان لا بد أن تتغير الخطة بعد تصريح وزير الصحة التونسي حول انهيار النظام الصحي عنده، وجمع مساعدات من الدول الخارجية لإنقاذ الموقف، بالتالي هذه منطقة خطرة".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك ديناميكية وتغيير عند إدارة الأهلي بشأن إقامة المعسكر، حتى لو تم تحويله إلى معسكر داخلي، لأن هناك خطورة على البعثة هناك، حتى لو كان المعسكر مغلقًا تمامًا، بالطبع الفريق سيخوض مباريات ودية، وسيحدث احتكاك".

محمد الذايدي : معسكر الأهلي في تونس "غريب" بوجود جائحة كورونا.@malthaidy

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/wEvlYu7Wzx — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 13, 2021

يذكر أنه لم تكن فاتورة الأهلي بالموسم الماضي محليًا فقط بالدوري، إنما كذلك كلفت الأهلي وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام العين، وأيضًا وداع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.