حسام عاشور يجيب - رد غامض حول مفاوضات الزمالك ورسالة لجمهور الأهلي

مسمار وسط ملعب القلعة الحمراء يتحدث عن مصيره في الملاعب

تخلى حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، عن صمته خلال الفترة الماضية، موضحًا الجديد في مصيره بالملاعب بعد قرار ناديه بالتخلي عنه.

عاشور تنتهي مسيرته بالقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، إذ أخبرته لجنة التخطيط بالنادي بقرار عدم تجديد عقده بناءً على توصيات فنية من السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، واضعةً أمامه عدة امتيازات مقابل إعلان اعتزاله. (طالع التفاصيل)

وقال عاشور، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "لم أتحدث خلال الفترة الماضية لأي وسيلة إعلامية حول مصيري، هناك من تحدث عن اعتزالي، لكنني لا زلت أفكر في مصيري، حالي كحال كافة لاعبي العالم الذين مكثوا في بيوتهم ولا يعرفون متى يعود النشاط أو ما هو مصيرهم، لذلك أرجو من الجميع ألا يتحدث أحد على لساني، لأنني إذا اتخذت قرارًا سأعلنه على الفور، أنا شخص ناضج ويمكنني الحديث عن نفسي".

المزيد من الفرق

وأضاف: "طوال 16 سنة في الملاعب لا أتحدث، فقط أخلص في عملي، وهذا سبب نجاحي، سمعت شائعات كثيرة حولي، حتى الآن لم استقر سواء على الاعتزال أو استكمال مسيرتي في أي نادٍ آخر، الظروف الحالية في العالم لا تجعل أي شخص يفكر في أي شيء، وأنا أريد أن أحصل على وقت كافٍ .

"لدي عروض كثيرة وتلقيت اتصالات كثيرة من داخل مصر وخارجها، لكن التوقف جعلني لم اتخذ قرارًا بعد".

واستطرد: "أتشاور مع عديد من أصدقائي حول القرار الأنسب لي، لكن في الأخير القرار النهائي يكون لي وبحسب ما أراه مناسبًا من وجهة نظري، فهناك من يساعدني لأغراض شخصية وهناك من يساعدني لشخصي، أنا لست غبيًا وأعلم تمامًا من يمثل عليّ ويتصنع اهتمامه بمصلحتي".

بشأن المهلة التي منحها له مسؤولو القلعة الحمراء، أوضح: "جلست مع محمود الخطيب، لكن لم نتحدث مرة أخرى حول قراري بسبب الظروف العامة للبلاد، وأنا هادئ في قراري وتعاملاتي، وعندما استقر على قرار سأعلن على الفور".

بسؤاله عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه، أجاب: "ربنا يسهل، أنا لا أزايد على أحد، لكن أؤكد أن لدي عروض كثيرة، وأتمنى أن اتخذ قرار مناسب لي وللظروف المحاطة بي، التي شرحتها لمسؤولي الأهلي".

وبخصوص مدى قدرته على اللعب لسنوات أخرى، علق: "أنا الآن 34 عامًا ولم أجري أي عملية جراحية خلال مسيرتي، لذلك لا زلت قادرًا على العطاء، فقد كنت ألعب أساسيًا في بداية الموسم الماضي، والآن ليس من المنطقي أن اعتزل الآن، لا زلت قادرًا على العطاء لعامين أو ثلاثة آخرين، لكن هذا ليس معناه أنني قررت أن أخوض تجربة جديدة في نادٍ آخر، فلا زلت أفكر".

واختتم برسالة لجمهور القلعة الحمراء: "جمهور الأهلي عظيم وساندني كثيرًا، ويعلم أنني لم أقصر مع الفريق في أي شيء، دائمًا كنت أوقع على بياض، حبًا في النادي، وطوال 16 عامًا لم أطلب أي شيء عند التجديد للأهلي، سأتحدث عن كل شيء في الوقت المناسب، وأقول للجمهور أنني سأخلص لأي مكان أعمل به في الفترة المقبلة سواء بعد الاعتزال أو في الملاعب كما كنت أفعل بالأهلي".

يذكر أن عاشور قضى 16 عامًا في صفوف الفريق الأول للشياطين الحمر بعدما تم تصعيده من قطاع الناشئين عام 2004، وهو ابن الـ18 عامًا آنذاك. ويعد قائد الشياطين الحمر واحد من أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في العالم، حيث في رصيده 34 بطولة محلية وقارية.