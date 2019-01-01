جروس يختبر نجوم الأهلي وسط غياب الخماسي المصاب

الأهلي يتواجد في الإمارات حاليًا

يُواصل الأهلي تدريباته في الإمارات حيث يُقيم معسكرًا فنيًا قصيرًا هناك استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

وأجلت مباراة الأهلي في الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الهلال نظرًا لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي ستنطلق مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

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ولن يلعب الأهلي رسميًا قبل يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري حين يُواجه ضمك لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي، وتُعد تلك فرصة ذهبية للفريق لاستعادة مصابيه.

وركز المدير الفني كريستيان جروس خلال مران الأمس في أبو ظبي على الجوانب الفنية، إذ رسم في بداية التدريب بعض الجمل التكتيكية على أرض الملعب ومن ثم اختبر قدرة اللاعبين على تطبيقها بالجودة والإتقان المطلوب لاستغلالها في المباريات الرسمية مستقبلًا.

واختتم المدرب السويسري المران بمناورة تدريبية بين اللاعبين، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى جدة مطلع الأسبوع القادم لمواصلة تدريباته استعدادًا لمباراة ضمك.

ومن جانب آخر، واصل الخماسي المصاب عمر السومة وخالد البركة وسعيد المولد ويوسف بلايلي ومحمد خبراني برنامجهم العلاجي في عيادة النادي بالسعودية، إذ منعتهم الإصابة من مرافقة النادي لمعسكر الـ6 أيام في الإمارات.

كان الأهلي قد نجح مساء الجمعة الماضي في تخطي النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد هزمه بنتيجة 3-1.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدفين للأهلي في المباراة فيما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث، وسيلعب الفريق الجداوي مباراة دور الـ16 أمام الفيحاء في مطلع يناير القادم.