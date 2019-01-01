الأهلي بالأسود للمرة الأولى في تاريخه

النادي أعلن عن الطقم الأول يوم أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي بقيادة أحمد الصائغ الخروج عن المألوف واختيار اللون الأسود لطقم الفريق الثالث للمرة الأولى في تاريخه.

وكان النادي قد أعلن عن طقمه الأول خلال حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم أمس الأحد، وجاء باللون الأبيض المموج بالأخضر.

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ولم يُعلن الفريق عن طقمه الثاني بعد، فيما أفادت مصادر صحفية أنه تم إنهاء التصميم الخاص بالطقم الثالث بالفعل وسيُعلن عنه الفترة المقبلة.

وحمل القميص شعار الأسد، وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن فكرة الشعار مشتقة من الأسد كونها تتماشى مع هوية ومسمى الفريق "معقل الأسود"، فيما ألوان الشعار مشتقة من ألوان النادي الأخضر والأبيض.

وتعاقد الأهلي مع شركة "steam" المتخصصة في الملابس الرياضية لتصميم الأطقم الخاصة به لموسم 2019-2020.