رقمان سلبيان تاريخيان يلقنهما بيراميدز للأهلي بهزيمة الكأس

الشياطين الحمر لا يعرفون الفوز أمام الأزرق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكلف بيراميدز الليلة الأهلي الخروج المبكر من كأس مصر، بل منحه رقمين سلبيين في تاريخه كذلك.

الكتيبة الزرقاء حقق الفوز اليوم السبت، على الشياطين الحمر بهدف وحيد، سجله تراوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن دور الـ16 من الكأس. (طالع تقرير المباراة)

تعد هزيمة الليلة هي الثالثة على التوالي التي يتلقاها الأهلي أمام بيراميدز - بمسماه الجديد - والرابعة بالمسمى القديم "الأسيوطي"، حيث هُزم في ربع نهائي الكأس العام الماضي ولقائي الذهاب والإياب بالموسم الماضي.

وهذه هي المرة الثانية على مدار تاريخ الشياطين الحمر، التي يتلقوا بها ثلاث هزائم متتالية من فريق واحد.

المرة الأولى كان على يد الاتحاد السكندري، الذي هزم الأحمر ثلاث مرات متتالية بموسم 1972-1973.

الرقم السلبي الثاني هو أن الأهلي لم ينجح في تحقيق أي فوز أمام الأزرق رغم تغيير الأخير لثلاثة مدربين.

الأولى كانت على يد حسام حسن في الدور الأول الموسم المنقضي (2-1)، والثانية على يد المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الدور الثاني (1-0)، والثالثة الليلة تحت قيادة سباستيان ديسابر لبيراميدز.

يذكر أن بيراميدز يلاقي حرس الحدود في دور الـ8، على أن يواجه الفائز منهما بتروجيت في دور الأربعة.