هل ينسحب بني سويف من مواجهة الأهلي في كأس مصر؟

تقارير تتحدث عن إمكانية انسحاب الفريق

أفادت عدة تقارير صحفية أن بني سويف يُفكر بالانسحاب من مواجهة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق النادي المالية جراء اللعب في البطولة.

ومن المفترض أن تُلعب المباراة يوم الثلاثاء القادم، لكن بني سويف سيُعطي قراره النهائي اليوم السبت حول موقفه من خوض اللقاء، خاصة أن الخلافات مع اتحاد الكرة لم تُحل بعد.

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وأوضحت التقارير المتابعة أن إدارة بني سويف اشتكت من عدم إبلاغها بواسطة اتحاد كرة القدم المصري بشروط المسابقة وكذلك بالحقوق المالية الخاصة بهم جراء مشاركتهم في البطولة.

وأوضحت مصادر في الإدارة أن اتحاد الكرة طلب التزام الفريق بارتداء الزي الخاص برعاة الاتحاد، وأنهم بالفعل تسلموه من اتحاد الكرة، لكن دون معرفة ما العائد المالي الذي سيُقدم لهم مقابل هذا الأمر.

وأتم المصدر مؤكدًا أن النادي لن يلعب أمام الأهلي حال لم يُبلغ بشروط المسابقة وحقوقهم المالية، خاصة أنها بطولة مرهقة على كافة الأصعدة.