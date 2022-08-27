عبر صفقة الأهلي المزعومة .. سخرية روسية من ميركاتو برشلونة

الحديث عن صفقات برشلونة لا يتوقف

استغل سبارتاك موسكو الروسي أحدث صفقاته من أجل السخرية من معاناة برشلونة في تسجيل اللاعبين الجدد المنضمين لصفوفه هذا الصيف.

وواجه البلوجرانا عدة معضلات مع قوانين الليجا المتعلقة بعملية تسجيل اللاعبين على إثر أزماته المالية، وإن نجح في تسجيل جل اللاعبين الجدد المنضمين لصفوفه بنهاية المطاف.

ماذا فعل سبارتاك موسكو وما دخل الأهلي المصري؟

أعلن الفريق الروسي الجمعة عن تعاقده مع كيتا بالدي دياو، لاعب كالياري السابق والمنتخب السنغالي، وذلك بعد صراع مع مواطنه زينيت بحسب التقارير.

وانتشرت تقارير في الإعلام المصري تربط المهاجم السابق للاتسيو وإنتر بالانضمام لصفوف الأهلي، ووصلت لدرجة انتشار صورة مغلوطة لتذاكر الطيران الخاصة برحلته للقاهرة.

كيف سخر سبارتاك من برشلونة؟

النادي الروسي استغل حسابه الإنجليزي على تويتر للإعلان عن الصفقة بطريقة ساخرة، إذ نشر صورة اللاعب مع قميص ناديه الجديد وعلق كاتباً: "سجلنا لاعباً جديداً دون أي مشاكل، تشعر بالغيرة يا برشلونة؟".

واعتاد حساب سبارتاك في السنوات الماضية على السخرية والمناوشة مع الأندية الكبرى على الرغم من كونه حساباً رسمياً يمثل النادي باللغة الإنجليزية.