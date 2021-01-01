خاص | فايلر محذرًا بايرن ميونخ: لن تجدوا أريحية في اللعب أمام الأهلي

مدرب الأهلي السابق: اللاعبون موهبون وسيعلم البايرن إلى أي مدى الليلة

حذر السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، بايرن ميونخ الألماني من الاستهانة بلاعبي الشياطين الحمر، مؤكدًا أنها لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق بل ستشبه المبارزة.

المارد الأحمر يلاقي البافاري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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وقال فايلر، خلال تصريحات خاصة لـ"جول goal": "لاعبو الأهلي ليسوا أقل من المتوسط بكثير، لكن في الوقت نفسه ليس هناك لاعب أفضل من البقية بكثير، جميع اللاعبين لا يُصدقون، هم سرعاء وأقوياء وأدائهم الفني جيد، لأنهم بدأوا لعب كرة القدم مبكرًا وهم أطفال، كانوا يمارسونها ليل نهار، حقًا بايرن ميونخ لن يجد أريحية في اللعب أمامهم، فقط ما ينقص الأهلي هو تعلم بعض الأمور الفنية".

بسؤاله عن مستوى المنافسة في الدوري المصري، علق: "بالتأكيد الدوريات الأوروبية أفضل، لكن الدوري المصري أيضًا عنيف للغاية، إذا تم اللعب بنفس الطريقة في الدوري الألماني، فقليل من المباريات هي التي سوف تنتهي بوجود 11 لاعبًا من كل فريق بأرض الملعب، والليلة سيشاهد بايرن ميونخ ويعلم تمامًا إلى أي مدى لاعبو الأهلي موهوبون، اللاعبون سيحولون المباراة إلى مبارزة وسيقدمون أفضل ما لديهم، لكنني أعتقد أن الأهلي لن يكون قادرًا على مواكبة اللعب معهم طوال 90 دقيقة".

واختتم متحدثًا عن عشق الجماهير للأهلي: "لا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا خلال فترة تواجدي في مصر، لكن على فيس بوك الكثيرون انتحلوا شخصيتي، وأنشأوا حسابات، أحد هذه الحسابات تخطى متابعوه 150 ألف متابع، الجمهور أعتقد أنه حسابي بالفعل، كان هذا أمر جنوني بالنسبة لي، الكثير من الجماهير وضعت صورتي على حساباتهم على واتس آب، كانت تجربة فريدة ورائعة، لكنني لست حزينًا على نهايتها، فقد انتهت".

يذكر أن الأهلي صعد لنصف النهائي بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف وحيد، سجله حسين الشحات، في الرابع من الشهر الجاري.