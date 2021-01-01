سخرية من ميسي في إسبانيا بسبب الأهلي!

الأهلي سقط أمام بايرن ميونخ بثنائية نظيفة

فتح الأهلي المصري بما قدمه خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، من جديد مرارة الهزيمة الثقيلة لبرشلونة الإسباني أمام البافاري، لدى الجماهير الإسبانية.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة بالأمس أمام بطل دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، سجلها النجم روبرت ليفاندوفسكي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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أما البارسا فهزمه بنتيجة 8-2 في 14 من أغسطس الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في هزيمة تاريخية.

الصحفي الإسباني ألفريدو دورو كتب ساخرًا من البرسا ونجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميسي لا يلعب في الأهلي!، هم جادون للغاية في مصر ... لا يوجد لاعب بالفريق يحصل على 555 مليون في أربع سنوات!، ورغم ذلك لم ينهزموا بثمانية أهداف!!!!".

En el AL AHLI no juega Messi! En Egipto son serios... Nadie cobra en ese equipo más de 555 millones en cuatro años!! Pero no le han caído OCHO!!!! pic.twitter.com/gEj22P7Gzo — Alfredo Duro (@alfredoduro1) February 8, 2021

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببالميراس البرازيلي، في 11 من الشهر الجاري، في تمام الساحة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما النهائي فسيقام باليوم ذاته، بين البايرن وتيجريس أونال المكسيكي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.