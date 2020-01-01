بالأرقام | قبل قدومه للأهلي .. موسيماني وجه الخير على الوداد المغربي!

ماذا فعل مدرب صن داونز السابق خلال مواجهاته أمام وداد الأمة؟

لن يحتفل جمهور الأهلي المصري وحده بقدوم مدرب كبير، صاحب خبرة كبيرة بخبايا دوري أبطال إفريقيا، كالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكن هناك احتفالات على الجانب الآخر ستكون بالمغرب، وتحديدًا من قبل جمهور الوداد المغربي، وهي الاحتفالات التي قد تبطل احتفالات الأول، إذ التقى المغربي بذاك المدرب كثيرًا من قبل، وفي الغالب كان وداد الأمة هو المبتسم في النهاية.

موسيماني أعلن رسميًا قبل قليل، رحيله عن تدريب صن داونز، وسط تأكيدات كثيرة بقدومه إلى مصر، لتولي المسؤولية الفنية للشياطين الحمر خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، الذي طلب الرحيل لظروف عائلية.

اقرأ أيضًا | بلايلي يصدم الأهلي المصري: أفضل العودة لأوروبا

المزيد من الفرق

صاحب الـ56 عامًا، الذي حصد اللقب القاري من قبل مع صن داونز عام 2016، سيبدأ مهمته مع المارد الأحمر بلقاء صعب للغاية أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 17 و24 من أكتوبر المقبل، وتكمن صعوبته في شكل خاص في الذكريات المريرة لموسيماني خلال مواجهات الفريق المغربي..

المدرب الجنوب إفريقي واجه وداد الأمة في عشر مباريات من قبل، جميعها وهو على رأس القيادة الفنية لصن داونز، وما يدعو جمهور القلعة الحمراء للقلق، هو أن المغربي ينجح في الإطاح بالجنوب إفريقي من الأدوار الإقصائية في كل مرة، إذ تقابلا في ربع نهائي نسخة عام 2017، وبعد أن فاز الأخير في الذهاب 1-0، تلقى هزيمة ثقيلة في الإياب بنتيجة 4-2، أطاحت به من البطولة.

أما الدور الإقصائي الثاني، الذي تقابلا به، فكان بقبل نهائي عام 2019، ووقتها خسرت كتيبة موسيماني ذهابًا 2-1، وتعادلا إيابًا 0-0، ليودع صن داونز البطولة على يد الوداد للمرة الثانية.

بشكل عام، فاز صاحب الـ56 عامًا في ثلاث مباريات فقط أمام الأحمر، بينما خسر أربعة لقاءات، وتعادل في ثلاث.

وبخلاف الأدوار الإقصائية التي ذُكرت سلفًا، هذه نتائجه بدور المجموعات..

2018: تعادل 1-1، ثم خسارة 1-0.

2019: فاز صن داونز 2-1، ثم خسر 1-0.

2020: تعادل 0-0، ثم فازت كتيبة موسيماني 1-0.

فهل سيكسر موسيماني مع الأهلي القاعدة ويطيح بوداد الأمة لأول مرة في تاريخه من دور إقصائي أم أن عقدة الجنوب إفريقي أمام بطل المغرب ستتأصل؟