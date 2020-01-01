الشناوي يُفسر تراجع الأهلي أمام الوداد ويكشف تعليمات موسيماني بين الشوطين

حارس المرمى يتحدث بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي سعادته البالغة بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

بطل القرن في أفريقيا كان قد فاز ذهابًا في المغرب الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، وكرر تفوقه اليوم في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل للنهائي الذي سيُقام أمام المتأهل بين الزمالك والرجاء في استاد القاهرة الدولي يوم السادس من نوفمبر القادم.

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حارس المرمى المصري أشاد بأداء الفريق واللاعبين خلال المباراة مبررًا التراجع البسيط بعد الهدف الثالث باطمئنان اللاعبين للفوز والتأهل، مضيفًا "كان لدينا مهمة وأتممناها تمامًا، خضنا نصف المباراة هناك وحققنا نتيجة جيدة واليوم اكتملت المهمة بالتأهل للنهائي".

أضاف "تدربنا مؤخرًا على نقاط قوة وضعف الوداد جيدًا، كان لدينا تصور كامل عن الفريق، اللاعبون كانوا رجالًا اليوم وأبارك لهم الفوز".

وعن تراجع الأداء واستحواذ الوداد على الكرة، قال الشناوي "إحراز الهدف الأول ونتيجة الذهاب جعلنا نطمئن لتأهلنا إلى المباراة النهائية، وازداد ذلك الشعور بعد الهدف الثاني، قد يكون هذا أدى لشيء من التراخي من جانب اللاعبين، لكننا رغم هذا لعبنا جيدًا والوداد لعب مباراة مفتوحة وبأداء جيد أيضًا. ما علينا الآن إغلاق هذه الصفحة والتركيز من جديد للمباراة النهائية لأن هدفنا هو الفوز باللقب".

وأتم حول ما قاله المدرب بيتسو موسيماني بين شوطي اللقاء "المدرب طلب منا الاستحواذ على الكرة والضغط على الوداد لإحراز المزيد من الأهداف، وقد أكد لنا صعودنا للمباراة النهائية لكن هذا لا يمنع إحراز المزيد من الأهداف، طلب منا بناء اللعب جيدًا والتمرير لصناعة الهجمات".