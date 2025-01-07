الأهلي يترقب .. محادثات جديدة بين السعودية ووكلاء فينيسيوس جونيور و"هذا موقف اللاعب!"

الهلال والأهلي حاولا التوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي..

تواصل المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالنجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ لضمه إلى كوكبة الأسماء العالمية، الناشطة حاليًا في دوري روشن للمحترفين.

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السعودية كانت على استعداد لدفع 700 مليون يورو - ما بين شراء عقد فينيسيوس من ريال مدريد ورواتب اللاعب -، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن العملاق الإسباني والنجم البرازيلي نفسه فضلا استمرار علاقتهما لفترة أخرى؛ حسب الكثير من التقارير المحلية والعالمية.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عن إجراء المسؤولين السعوديين مفاوضات جديدة مع وكلاء النجم البرازيلي، خلال شهر ديسمبر الماضي؛ لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 سنة.

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الصحيفة أوضحت أن ريال مدريد من ناحيته يرغب في تجديد عقد فينيسيوس جونيور، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027؛ وذلك في ظل تمسك السعودية، بالتوقيع مع اللاعب الفائز بجائزة "ذا بيست" 2024.

ووسط هذا الصراع الشرس.. أعلنت الصحيفة تأجيل فينيسيوس اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، حتى صيف عام 2025؛ حيث يرى أنه سيكون وقتها في مركز قوة، لفرض شروطه في أي عقد سيوقعه.

وأكدت الصحيفة أن نجم العملاق الإسباني، إذا قرر الانتقال إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم؛ ستكون وجهته هي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى نادي ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف فلامنجو؛ حيث سجل 97 هدفًا وصنع 83 آخرين، خلال 287 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.