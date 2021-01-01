قميص الهلال .. زوجة ريجيكامب تُلمح لعودته إلى الدوري السعودي

المدرب الروماني بصدد العودة إلى السعودية

نشرت أنا ماريا برودان صورة لزوجها لورينت ريجيكامب بقميص الهلال السعودي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مع تلميح قوي إلى عودته للدوري السعودي.

المدرب الروماني الذي سبق أن تولى تدريب الهلال منذ مايو 2014 حتى فبراير 2015 ارتبط خلال الأيام الأخيرة بخلافة فلادان ميلويفيتش في تدريب الأهلي السعودي، وقد قدمت زوجته تلميحًا قويًا على صدق تلك التقارير.

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الأهلي كان قد أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر رحيل ميلويفيتش بفسخ العقد بالتراضي عقب تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أشار في نفس التغريدة إلى تولي السعودي يوسف عنبر مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد ساعات من ذلك الإعلان، صُدمت الإدارة الأهلاوية بقرار اتحاد كرة القدم السعودي منع عنبر من تدريب الأهلي تنفيذًا لقرار منع عمل المدرب مع ناديين في نفس الموسم، وقد سبق لعنبر أن تولى تدريب البكيرية بداية الموسم الحالي.

صحيفة عكاظ السعودية كانت قد تحدثت يوم أمس عن دخول ريجيكامب دائرة المرشحين لتدريب الأهلي حتى نهاية الموسم، وقد نشرت زوجة المدرب صورة له بقميص الهلال وكتبت "نحبك يا ملكنا، نحن فخورون بك وأنت الأفضل، بداية جديدة".

يُشار إلى أن ريجيكامب قاد الهلال في 24 مباراة في مختلف البطولات فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات، وقد خسر معه نهائي دوري أبطال آسيا 2014 ونهائي كأس ولي العهد السعودي أمام الأهلي عام 2015.