سعيد العويران: أنسيلمو فسخ عقده مع الوحدة وسيلعب لهذا الفريق

نجم الشباب السابق يحسم الأمر

أثار سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي المعتزل جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي بإعلانه اليوم السبت رحيل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس عقده مع الوحدة.

لاعب الوسط المتألق هذا الموسم ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من الأندية السعودية وأبرزها الهلال و الأهلي والاتحاد، وقد تحدثت مصادر إعلامية يوم الخميس الماضي حول تقديمه طلبًا رسميًا لإدارة الوحدة لفسخ عقده مع النادي واستعداده دفع الخمسة ملايين ريال سعودي قيمة الشرط الجزائي.

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العويران أكد أن اللاعب صاحب الثمانية أهداف هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي فسخ عقده بالفعل وسيلعب لواحد من عملاقي الدوري السعودي.

إذ قال "لاعب وسط الوحدة الممتاز أنسيلمو "طار" صباح اليوم، سيلعب للأهلي أم الهلال، لا أعلم بالتحديد. كان الله في عون الوحدة، سيفقدون لاعبًا كبيرًا".