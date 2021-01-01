فيديو | خلاف حاد بين الحكام حول لقطة "فيسا والشهري" خلال مباراة الأهلي والهلال

البعض يدعم الحكم والبعض الآخر يقف ضد قراره

اشتعلت السوشيال ميديا عقب نهاية مباراة الأهلي و الهلال ضمن قمة الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حول قرار الحكم ماجد الشمراني عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزعيم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، لكن نهايته شهدت نقاشًا ساخنًا بين رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال وحكم اللقاء حول لقطة لاعب وسط الأهلي "ليوبومير فيسا" ومهاجم الضيوف "صالح الشهري"، إذ لم يحتسب الحكم ركلة جزاء وأصر على قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

اقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. حجازي يتصدر وتقدم مذهل لمهاجم النصر

المزيد من الفرق

الجدل والنقاش الساخن حول اللقطة لم يتوقف عند الجماهير والإعلاميين عبر منصة تويتر، بل امتد لخلاف بين الحكام حول البرامج الرياضية المختلفة.

الحكم المصري سمير محمود عثمان رأى في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن الحكم أخطأ في قراره، إذ كان يجب أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال نتيجة إعاقة الشهري، مشيرًا إلى أن التدخل لم يكن فقط بأسفل القدم بل كذلك بالركبة، موضحًا أن صالح الشهري وضع قدمه أمام منافسه لحماية الكرة.

الحكم السعودي محمد فودة كان له وجهة نظر مختلفة، إذ أيد قرار الحكم واعتبره سليمًا تمامًا، مشيرًا إلى أن قدم مهاجم الهلال هي التي ضربت قدم لاعب وسط الأهلي، وموضحًا أن سقوط الشهري لم يكن سوى للتنافس الجسدي بين اللاعبين.

من جانبه، رأى الحكم السعودي عبد الرحمن الزيد المحلل التحكيمي للقنوات السعودية الرياضية أن الحكم أخطأ في قراره وأن اللقطة تستحق أن تُحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال.