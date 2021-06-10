رسميًا .. الأهلي يحصل على حكم ضد النجم الساحلي

الهارب كوليبالي المحكمة الرياضية رفضت استئنافه

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على حكم في قضيته ضد نادي النجم الساحلي التونسي ومهاجمه الإيفواري سليماني كوليبالي، من المحكمة الرياضية الدولية.

الإيفواري كان قد غادر القاهرة هربًا دون إذن مسؤولي القلعة الحمراء في عام 2017، رافضًا العودة مرة أخرى، بداعي تعرضه لاضطهاد ديني من زملائه.

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وقام الأهلي بعدها بتقديم شكوى ضد اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحصل على قرار لصالحه، وهو ما قدم عليه النادي التونسي استئنافًا.

المحكمة الرياضية أصدرت قرارها اليوم برفض الاستئناف المقدم من جوهرة الساحل، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي، والذي ألزم النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي، بجانب غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارًا من أكتوبر 2019 مع إلزام النادي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

وتأتي عقوبة النادي التونسي في ظل تعاقده مع اللاعب، في عام 2019، وهو وقتها كان من حق الأهلي، ولم يكن أصدر وقتها الاتحاد الدولي حكمه النهائي في القضايا المقدمة ضد كوليبالي.

المهاجم الإيفواري ظل عام كامل بعد رحيله من الأهلي دون نادٍ، قبل أن يتجه إلى الدوري الإسكتلندي لمدة عام وحيد، وبعدها تعاقد معه النادي التونسي.

ومع الأهلي، خاض كوليبالي 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف، قبل أن يدعي تعرضه للاضطهاد الديني، وعدم الحرية في ممارسة شعائره الدينية، مع إجباره على الشعائر الإسلامية.

أما مع جوهرة الساحل، فقد شارك في 32 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.