النجم الساحلي ينفي تكريم رمضان صبحي ويحسم موقف كوليبالي من اللعب ضد الأهلي

المتحدث الرسمي باسم الفريق التونسي يتحدث

نفى قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي الأخبار المتداولة في مصر حول نيتهم تكريم رمضان صبحي نجم الأهلي خلال مباراة الطرفين في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في ملعب رادس بتونس يوم الجمعة القادم.

وكانت عدة مصادر مصرية أبرزها الموقع الرسمي للأهلي قد أعلنوا تكريم رمضان صبحي خلال المباراة بعد نجاحه في قيادة منتخب مصر الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والفوز بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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قيس عاشور وخلال تصريحاته لقناة صدى البلد نفى هذا الأمر تمامًا مؤكدًا أن إدارة ناديه لا تعلم شيئًا عنه وأن الأمر ربما يكون بادرة من إحدى مجموعات المشجعين المنتشرة كثيرًا في تونس.

وفي شأن آخر، حسم عاشور موقف اللاعب سليماني كوليبالي من خوض المباراة بقوله "كوليبالي غير مقيد في قائمة النجم الأفريقية حتى الآن، وحتى لو تم قيده فلا أعتقد أنهم سيتم الدفع به أمام الأهلي نظرًا للضغوطات الهائلة لتلك المباراة".