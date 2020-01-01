الأهلي يُعلن جاهزية محمود متولي لمواجهة المقاولون العرب

مدافع الأهلي تعرض لإصابة خلال مباراة طنطا الأخيرة

أعلن النادي الأهلي المصري جاهزية مدافعه محمود متولي لخوض مباراة المقاولون العرب المهمة في الدوري المصري ، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد على استاد السلام.

وكان المدافع المنضم للمارد الأحمر قادمًا من الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير قد تعرض لكدمة خلال مواجهة طنطا الأخيرة في الدوري المصري، والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 5-1 على استاد القاهرة الدولي.

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وكان متولي قد خاض مران الأمس مع زملائه كاملًا دون أي شكوى، وهو ما أثبت جاهزيته للعب المباريات حسبما أوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي نقلًا عن الجهاز الطبي للفريق الأول.

وتبقى رؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر هي الفيصل في بدء اللاعب لمواجهة المقاولون العرب من عدمها، علمًا أنه لعب مباراة طنطا في وسط الملعب بدلًا من الدفاع.

ويخوض اللاعبون عند الرابعة من بعد عصر اليوم السبت تدريبهم الجماعي الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الغد أمام ذئاب الجبل، علمًا أن اللقاء سيُقام عند السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم خلال المعسكر يشرح من خلالها طريقة أداء المقاولون وتحديد نقاط قوته وضعفه والمهام المكلف بها كل لاعب وفقًا لخطة المباراة.