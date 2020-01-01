فيديو | السومة يُعادل الشمراني ويتقدم لصدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي

المهاجم السوري يبحث الآن عن هدف فك الشراكة

أحرز عمر السومة هدف النادي الأهلي السعودي الوحيد في الشوط الأول من المباراة ضد الفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهو الهدف الذي أدخله تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

السومة رفع بهذا الهدف رصيده من الأهداف في الدوري السعودي إلى 126 هدفًا ليُعادل رقم ناصر الشمراني كأفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق عام 2008.

المهاجم السوري يلعب مع الأهلي منذ عام 2015 حين انضم له قادمًا من القادسية الكويتي، وقد تُوج هدافًا للبطولة 3 مرات، وهو أكثر اللاعبين إحرازًا للهاتريك في تاريخ المسابقة برصيد 8 مرات.

السومة يبحث الآن عن هدف فك الشراكة في الصدارة مع الشمراني ليُصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، وقد يُسجله في الشوط الثاني من مواجهة الفيصلي المستمرة حاليًا.