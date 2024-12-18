"عقوبة غريبة من نوعها" على الأهلي .. والهلال يورط العين أمام الاتحاد الآسيوي بسبب "النعال"!

تعرف على عقوبات الاتحاد الآسيوي ضد الأهلي والعين الإماراتي

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتوقيع العقوبة على النادي الأهلي، بعد ما شهدته مباراة الراقي ضد الشرطة العراقي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الشرطة بخماسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة، ضمن منافسات البطولة القارية.

وكشف بدر بالعبيد المتخصص في أخبار الاتحاد الآسيوي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن توقيع لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي عقوبة قدرها 5000 دولار على الأهلي.

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وأوضح بالعبيد ان العقوبة سببها عدم نظافة أرضية ملعب الجوهرة المشعة، الذي استضافة المباراة، التي جمعت بين الفريقين يوم 4 نوفمبر الماضي.

وبعد استفسار أحد متابعي بدر عن أن المسؤول عن النظافة هو الاتحاد الآسيوي، رد بدر قائلًا: "مسؤولية النادي المستضيف نظافة وأمن وحماية وتهيئة الملاعب ومرافقها".

وقررت لجنة الانضباط أيضًا توقيع عقوبة مالية قدرها 25500 دولار، ضد نادي العين الإماراتي، بسبب سلوك جماهيره ضد الهلال يوم 21 أكتوبر 2024، بعدما قاموا برمي الشماريخ النارية وبلاستيك وقوارير مياه ونعال داخل الملعب.