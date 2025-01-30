عمر السومة أمام الأهلي .. كلمات رائعة وتحية للجمهور ورأسية من الزمن الجميل

السومة واجه فريقه السابق وخسر أمامه

مر عمر السومة مهاجم العروبة الجديد بتجربة قاسية اليوم في الملاعب الخضراء، حيث واجه فريقه السابق، الأهلي، والذي حظي معه بمسيرة ذهبية تُوجت بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

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المهاجم السوري خسر مع فريقه اللقاء بهدفين نظيفين، ولكن التجربة بحد ذاتها كانت تتخطى النتيجة وأحداث اللقاء الفنية، فالعاطفة هنا سيدة الموقف ومواجهة جمهوره الذي طالما هتف باسمه كانت ربما اللحظة الأهم للعقيد.

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السومة، الذي خاض 239 مباراة مع الأهلي، حظي باستقبال رائع من جمهوره السابق وقد بادلهم التحية في لحظة تؤكد أن العطاء لابد أن يُقابل بالوفاء في كرة القدم، كانت لحظة وفاء من جمهور تجاه نجم ساهم في صناعة تاريخ ناديهم ومن لاعب تجاه جمهور صنع أسطورته في الملاعب السعودية.

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السومة تحدث عن جمهور الأهلي بالكثير من الإعجاب عقب المباراة، حيث قال "جمهور الأهلي له مكانه كبيرة في قلبي، عشت معهم أيامًا سعيدة وهم الجمهور رقم واحد في السعودية، والشكر موصول لهم لكل ما يُقدمونه في المدرجات".

أضاف "جمهور الأهلي يقوم بأشياء في المدرجات لا نراه في الملاعب العالمية، شكرًا لهم لحضورهم اليوم. اللعب ضد الأهلي؟ صعب بالتأكيد ولم أتخيل يومًا أن ألعب ضد الأهلي لكن هذا هو الاحتراف".

إن تطرقنا للجوانب الفنية، فلا شك أن مهمة السومة مع العروبة صعبة جدًا جدًا، فنحن نتحدث عن فريق لم يُسجل طوال 18 مباراة من دوري روشن السعودي سوى 11 هدفًا، أي أن هجومه في حال يرثى لها! ولذا الأمل كبير في المهاجم السوري أن يُنقذ الفريق من تلك الورطة ويُساعده على تحسين نتائجه.

مهاجم العربي القطري السابق قدم اليوم لمحة من تاريخه العظيم، سدد كرة رأسية في بداية اللقاء أعادت للأذهان زمنه الجميل على الملاعب السعودية، وإن نجح في استعادة نصف هذا المستوى فقد يُحدث المعجزة ويُبقي العروبة في دوري روشن للموسم القادم وذلك بالطبع إنجاز هائل.

السومة سدد مرتين على مرمى إدوارد ميندي اليوم، وقد حظي بعدد أهداف متوقع هو الأفضل بين زملائه رغم انخفاضه، حيث لم يصل سوى إلى 0.19، لكن بعيدًا عن كل ذلك ستبقى الذكرى الوحيدة من المباراة هي لقائه مع جمهوره السابق والذي من حُسن حظه أنه كان لقاءً جميلًا وسعيدًا.