الأهلي والعروبة .. سلسلة رائعة من الانتصارات لكن حذار من الوقوع في الفخ!

الأهلي حقق فوزًا جديدًا في دوري روشن السعودي

حقق الأهلي انتصارًا جديدًا في دوري روشن السعودي، بانتصاره على العروبة خارج ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما زياد الجهني وإيفان توني، ليُحرز انتصاره الثامن في آخر 10 مباريات، إذ لم يسقط سوى أمام الاتحاد والخلود.

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المدرب ماتياس يايسله غامر هجوميًا بشكل يُحسب له اليوم، وذلك باستبدال لاعب الوسط المصاب فرانك كيسييه بزميله الجناح المهاجم فراس البريكان، أما بقية الأسماء التي هزمت الرياض بخماسية في الجولة الماضية فقد حافظت على تواجدها في التشكيل الأساسي، إذ لعب بطريقة 4-1-4-1 بتواجد الجهني وحيدًا خلف خماسي يتمتع بالنزعة الهجومية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قوة الأهلي الهجومية في تشكيله ظهرت واضحة على أرض الملعب اليوم، حيث سدد الفريق 19 تسديدة على خصمه منها 6 بين القائمين والعارضة، كما لمس نجومه الكرة داخل منطقة جزاء منافسهم 34 مرة وقد سددوا 11 كرة من داخل منطقة الجزاء، وقد بلغ عدد الأهداف المتوقعة للفريق 2.77.

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المثير للإعجاب أن هذا النهج الهجومي القوي لم يؤثر سلبًا على الجوانب الدفاعية، حيث لم يتعرض مرمى الفريق لاختبارات قوية كثيرة، ولكن ذلك الإعجاب قد يتلاشى إن تطرقنا لنقطة أن المنافس هو العروبة صاحب المركز الـ16 والأهم أنه لم يُحرز سوى 11 هدفًا، لذا كان مغامرة محسوبة من المدرب وقد نجحت تمامًا وهذا يُحسب له جدًا.

مع هذا، فاللقاء اليوم وسلسلة النتائج الإيجابية تلك هي فخ مؤلم للأهلي وخاصة إدارته، لأن الوقوع فيه وتصديق أن الفريق كامل ولا ينقصه شيء هو ابتعاد كبير عن الواقع الذي تتحدث به أرض الملعب.

ما اتضح اليوم وظهر كذلك جليًا اليوم حاجة الأهلي للاعبين إلى ثلاثة على الأقل ليُصبح فريقًا شبه متكامل وقادر على الصمود في وجه الهلال والنصر والاتحاد والقادسية.

الأهلي مازال بحاجة إلى جناح حقيقي يلعب على الجانب الأيسر يُساعد رياض محرز على دعم المهاجم إيفان توني، وبحاجة كذلك إلى لاعب خط وسط خاصة في ظل إصابات ألكسندر المتكررة وابتعاده الطويل عن الملعب.

الإدارة يجب أن تعمل على حسم تلك الصفقات في الساعات القليلة المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات، وإن كان بخيارات محلية أو حتى مؤقتة بالإعارة، وإلا فالتأهل إلى دوري أبطال آسيا القادم سيكون صعبًا جدًا وسيحتاج إلى الكثير من التوفيق للفريق وضد منافسيه.