لسبب غريب .. رفض احتجاج الطائي ضد الأهلي

الطائي احتج على مشاركة حمدي النقاز في المباراة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الطائي، ضد النادي الأهلي، بشأن قانونية مشاركة التونسي حمدي النقاز في مواجهة الفريقين.

الراقي كان قد حل ضيفًا على الطائي في 21 من أكتوبر الجاري، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز الضيوف بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل للراقي السوري عمر السومة، بينما أحرز لوكاس ألفيس هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وعقب نهاية المباراة، أعلن الطائي التقدم باحتجاج رسمي لمراقب المباراة بداعي عدم قانونية مشاركة النقاز في اللقاء.

لماذا تم رفض احتجاج الطائي؟

الاحتجاج قوبل بالرفض من لجنة الانضباط والأخلاق، لكن الغريب أنه لم يتم رفضه لقانونية مشاركة اللاعب، بل لتقصير الطائي استكمال إجراءات الاحتجاج.

لجنة الانضباط أوضحت أن إدارة الطائي لم تستكمل الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

وبذلك تم رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، لكن هناك فرصة أمام الطائي للاستئناف على القرار، وإكمال إجراءات الاحتجاج.

النقاز بديل باولينيو:

الأهلي كان قد تعاقد مؤخرًا مع التونسي، بعد إغلاق باب الميركاتو الصيفي، قادمًا من نادي الزمالك، الذي حُرم من القيد لمدة موسمين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مما اضطره للاستغناء عن بعض لاعبيه.

قوانين الاتحاد السعودي تسمح للنادي الجداوي بالتعاقد مع أي لاعب عقب انتهاء فترة القيد، بشرط أن يكون هذا اللاعب حرًا، وهو ما حدث مع النقاز.

وتم قيد النقاز في قائمة الراقي بدلًا من البرازيلي باولينيو، الذي فسخ عقده مع النادي، لظروف عائلية، أجبرته على العودة للبرازيل بعد شهرين فقط من توقيع عقد انضمامه للأهلي.

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