الأهلي ينجح في استرداد 2 مليون جنيه بعد تحويلهم بالخطأ للصفاقسي

الأهلي يسترد مبلغ تم تحويله بالخطأ إلى الصفاقسي التونسي

نجح النادي الأهلي، في إنهاء ملف قيمة انتقال النيجيري جونيور أجايي، من صفوف فريق نادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2016.

إدارة الأهلي السابقة، برئاسة محمود طاهر، كانت قد أرسلت مبلغ 125 ألف دولار إلى النادي التونسي بالخطأ، ضمن مستحقات صفقة جونيور أجايي.

الأهلي أعلن عن إنهاء خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة الأزمة، واستطاع أن يسترد مبلغ 125 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون جنيه مصري.

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مرتجي نجح في إنهاء الأمر بشكل ودي مع إدارة الصفاقسي التونسي، واسترد المبلغ الذي تم تحويله بالخطأ.

وانتقل أجايي إلى صفوف الأهلي صيف 2016، قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي، مقابل 2.5 مليون يورو.