الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب الفيصلي

لأهلي أقترب من حسم اتفاقها مع النجم الشاب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقترب نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع يزيد البكر الظهير الأيمن في نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقارير أشارت إلى أن الأهلي أقترب من حسم اتفاقها مع النجم الشاب على إتمام صفقة بعقد يمتد لثلاث سنوات.

إدارة القادسية رفضت التخلي عن خالد الغنام لاعب الفريق والمتألق مع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بعد اهتمام نادي كراكوفيا البولندي باللاعب. pic.twitter.com/w2Lhgy839N — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

البكر يلعب مع الفيصلي منذ ديسمبر 2017، فيما حجز مقعدًا في التشكيل الأساسي مع بدء الموسم الماضي، خلفًا لسلطان الغنام، الذي رحل إلى نادي النصر.

وكان الفيصلي، الذي يترأسه فهد المدلج، باع في 12 مايو الماضي، عقد حمدان الشمراني، الظهير الأيسر، إلى الاتحاد مقابل نحو 12 مليون ريال، بعد موسم واحد من جلبه من الأهلي بعقد لـ 3 مواسم.

القادسية يحسم مصير الغنام بعد التألق في مونديال بولندا

وكان الأهلي وبدعم من الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف البارز، أعلن التعاقد مع لاعب الظهير الأيسر خالد البركة، وذلك بعد معاناة الفريق خلال المواسم الأخيرة في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.